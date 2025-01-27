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Elektrik faturası 2 bin lira ödeme limiti nedir?

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Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar 1 Şubat itibariyle artık 2 bin lira ödeyecek. Elektrik faturası 2 bin lira ödeme limiti nedir?

Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor.

1,2 MİLYON ABONENİN FATURA BEDELLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE DESTEK KALKACAK, GERÇEK ÜTKETİM BEDELLERİ ÖDENECEK

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaat tüketimin üzerine çıkan aboneler, şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim gruplarına yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin aylık faturası 1.050 TL'yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

417 KİLOWATTSAAT SINIR KABUL EDİLECEK

Sektör kaynaklarına göre, aylık 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Elektrik faturası 2 bin lira ödeme limiti nedir?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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