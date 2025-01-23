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Elazığ maden ocağı patlamasında ölen var mı, isimleri açıklandı mı? Elazığ hangi maden ocağında patlama oldu?

Elazığ maden ocağı patlamasında ölen var mı, isimleri açıklandı mı? Elazığ hangi maden ocağında patlama oldu?
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi göçükte kaldı. İşçilerin göçükten çıkartılması için çalışma başlatıldı. Peki, Elazığ maden ocağı patlamasında ölen var mı?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenidi. 2 işçinin de göçük altında kaldığı bildirildi. Elazığ maden ocağı patlamasında ölen var mı?

ELAZIĞ MADEN OCAĞI PATLAMASINDA ÖLEN VAR MI?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.

İşçilerin göçükten çıkartılması için çalışma sürüyor.

Ayrıntılar Gelecek..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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