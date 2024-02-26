Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında bir göçük yaşandı. Olayın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Elazığ maden çökmesinde son durum nedir? Elazığ maden çökmesinde kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar haberimizdedir...

ELAZIĞ MADEN ÇÖKMESİNDE SON DURUM NEDİR?

Katıldığı canlı yayında gelişmeyle ilgili bilgileri paylaşan Elazığ Valisi Ömer Toraman "Krom madeninde göçük yaşandı. 4 işçiden 1'i kurtarıldı. Kurtarılan işçinin durumu iyi. 3 işinin göçük altından çıkartılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Maden ocağında yaşanan göçükle ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. Kurumun resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ELAZIĞ MADEN ÇÖKMESİNDE KAÇ KİŞİ GÖÇÜK ALTINADA?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.