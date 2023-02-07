Elazığ'da yıkılan bina var mı? Elazığ deprem son durum ne? Elazığ deprem ölü, yaralı var mı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 381'e yükselirken, 20 bin 426 kişi ise yaralandı. Öte yandan 5 bin 775 binanın yıkıldığı, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğu belirtildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili aratılanlar arasında Elazığ'da yıkılan bina var mı? Elazığ deprem son durum ne? Elazığ deprem ölü, yaralı var mı? soruları yer alıyor.