Elazığ'da yıkılan bina var mı? Elazığ deprem son durum ne? Elazığ deprem ölü, yaralı var mı?
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 381'e yükselirken, 20 bin 426 kişi ise yaralandı. Öte yandan 5 bin 775 binanın yıkıldığı, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğu belirtildi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili aratılanlar arasında Elazığ'da yıkılan bina var mı? Elazığ deprem son durum ne? Elazığ deprem ölü, yaralı var mı? soruları yer alıyor.
Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. Vatandaşlar ise Elazığ'da yıkılan bina var mı? Elazığ deprem son durum ne? Elazığ deprem ölü, yaralı var mı? sorularını araştırdı.
ELAZIĞ'DA YIKILAN BİNA VAR MI?
Kahramanmaraş'ta olan 2. depremin ardından Elazığ'da Akpınar Mahallesinde bir binanın yıkıldığı bilgisi bulunuyor.