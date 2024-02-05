El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türk mü, neden lakabı neden El Turco?

Nayib Bukele Türk mü? Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanlığı seçimi gerçekleşti. "El Turco" lakaplı Devlet Başkanı Nayib Bukele, rekor bir oyla yeniden seçildi. Peki, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Türk mü, neden lakabı neden El Turco? Detaylar...

EL SAVADOR DEVLET BAŞKANI NAYİB BUKELE'YE NEDEN EL TURCO DENİYOR?

Latin Amerika'da Orta Doğu'dan gelenlere El Turco denir. Osmanlı döneminde göç eden Filistinli bir ailenin çocuğu olan "El Turco" lakaplı Nayip Bukele, birçok ilke imza attı. 6 adayın yarıştığı seçimlerde 5 rakibine çok büyük fark atan Bukele, yeniden devlet başkanı seçildi. El Salvador'da yüz yılın ardından ikinci kez devlet başkanı seçilen ilk siyasetçi oldu.

Latin Amerika'nın en popüler lideri gösterilen Nayip Bukele, bu başarını suç çeteleriyle verdiği mücadeleye borçlu. Yönetimi çokça eleştirilse de Bukele, ilk beş yılında suç oranını kayda değer şekilde düşürmeyi başardı. Geçen yıl El Salvador'da cinayet oranı son 30 yılın en düşük seviyesini inerek dünya ortalamasının altına düştü.

El Salvador, dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri. Çeteler 30 yılda 120 bin sivilin ölümüne yol açtı. Bukele'nin iddiasına göre 2019'da iktidara geldiğinde suç çeteleri ülkenin yüzde 80'ini kontrol ediyordu. Bukele, Hem Kuzey hem Güney Amerika'nın en büyük hapishanesini inşa ettirdi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden Nayip Bukele, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bukele, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" ifadelerine yer vermişti. Bukele'nin esprili paylaşımına beğeni yapmıştı.