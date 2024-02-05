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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir?

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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanlığı seçimi gerçekleşti. Devlet Başkanı Nayib Bukele, rekor bir oyla yeniden seçildi. Peki, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir?

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanlığı seçimi gerçekleşti. Devlet Başkanı Nayib Bukele, rekor bir oyla yeniden seçildi. Peki, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? Detaylar...

NAYİB BUKELE KİMDİR?

Nayib Armando Bukele Ortez 24 Temmuz 1981, San Salvador doğumlu, Salvadorlu siyasetçi ve iş insanıdır. Bukele, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 2019-2023 yılları arasında devlet başkanlığı makamında bulunmuştur.

NAYİB BUKELE'NİN HAYATI

Nayip Bukele, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da doğdu. Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş insanı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır. 2015 yılından 2018 yılına kadar başkent San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda ülkesinin yeni başkanı olarak seçildi.

30 Kasım 2023'te Yasama Meclisi, Bukele'ye 2024'te düzenlenecek ve yeniden aday olacağı seçimler için düzenleyeceği kampanyasına odaklanması için izin verdikten sonra Claudia Juana Rodríguez de Guevara'i ülkenin devlet başkanı vekili olarak seçti; birçok politikacı ve anayasa hukukçusu bunun yasadışı ve anayasaya aykırı olduğunu savundu. Guevara'nın başkanlığı 6 kişinin katılım göstermediği oylamada toplam 84 oydan 67 lehte ve 11 aleyhte oy ile onaylandı.Vekil sıfatıyla da olsa ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak 1 Aralık'ta resmen göreve başladı ve 1 Haziran 2024'teki başkanlık döneminin sonuna kadar görev yapacak.

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