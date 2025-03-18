Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya 'vurmayın' emri

Orduya emri verdi! Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

Kararın ardından İmamoğlu'ndan zehir zemberek ilk açıklama
İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

İşte iptal kararının ardında yatan neden

Ekrem İmamoğlu hangi okuldan mezun oldu?

Ekrem İmamoğlu hangi okuldan mezun oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu kararın yok hükmünde olduğunu belirtti. Peki, Ekrem İmamoğlu hangi okuldan mezun oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi'nin iptal kararı hukuksuzdur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır." dedi. Ekrem İmamoğlu hangi okuldan mezun oldu?

EKREM İMAMOĞLU HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Ekrem İmamoğlu resmi sayasında yer alan biyografi:

Çocukluğum yemyeşil doğası, hırçın denizi ve taş sokaklarıyla Trabzon'da geçtiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım diyebilirim. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne aldırdım. KKTC'de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptım ve 1994 yılında mezun oldum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldım.

Bir yandan üniversite eğitimimi sürdürürken bir yandan İstanbul'un zengin kültürü, köklü tarihi, sıcakkanlı insanları, tiyatro salonları, restoranları müzeleri, sokakları ile tanıştım. Tanıdıkça İstanbul'a olan hayranlığım arttı, tıpkı doğduğum kent Trabzon'la olduğu gibi İstanbul'la da sıkı bir bağ kurdum. Çok net olarak ifade edebilirim ki, İstanbul benim ufkumu genişletti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Aylık kazancı 150 bin! Yaptığı işi görenler "Helali hoş olsun" diyor
img

Beşiktaş'a geleceğin yıldızı diye geldi, İzmit'e damat oldu
img

İptal kararı sonrası bir maddeye dikkat çekti: Değiştirilebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık

İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

İptal kararı sonrası bir maddeye dikkat çekti: Değiştirilebilir
CHP'lilerin düzenlediği töreni gören Vali balkona çıkıp tepki gösterdi: Utanmıyor musunuz?

Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürüldü! İlk açıklama geldi
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.