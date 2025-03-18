İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi'nin iptal kararı hukuksuzdur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır." dedi. Ekrem İmamoğlu hangi okuldan mezun oldu?

EKREM İMAMOĞLU HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Ekrem İmamoğlu resmi sayasında yer alan biyografi:

Çocukluğum yemyeşil doğası, hırçın denizi ve taş sokaklarıyla Trabzon'da geçtiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Mutlu ve özgür bir çocukluk yaşadım diyebilirim. Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne aldırdım. KKTC'de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptım ve 1994 yılında mezun oldum. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldım.

Bir yandan üniversite eğitimimi sürdürürken bir yandan İstanbul'un zengin kültürü, köklü tarihi, sıcakkanlı insanları, tiyatro salonları, restoranları müzeleri, sokakları ile tanıştım. Tanıdıkça İstanbul'a olan hayranlığım arttı, tıpkı doğduğum kent Trabzon'la olduğu gibi İstanbul'la da sıkı bir bağ kurdum. Çok net olarak ifade edebilirim ki, İstanbul benim ufkumu genişletti.