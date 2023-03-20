Ana haber bültenini sunduğu TGRT Haber'den ekonomiye yönelik eleştirileri nedeniyle ayrılan spiker Ekrem Açıkel ekranlara geri döndü. Büyük hayran kitlesine sahip olan ismin hangi kanalda olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Ekrem Açıkel hangi kanalda? Ekrem Açıkel neden yok?

Ekonomiye yönelik eleştirilerinin ardından TGRT Haber'den ayrılan spiker Ekrem Açıkel'in yeni adresi belli oldu. Ekranların sevilen ismi hakkında merak edilenler ise arama motorlarında Ekrem Açıkel hangi kanalda? Ekrem Açıkel neden yok? soruları ile aratıldı. Detaylar haberimizde.

EKREM AÇIKEL HANGİ KANALDA?

Ekonomiye yönelik eleştirilerinin ardından TGRT Haber'den ayrılan spiker Ekrem Açıkel'in yeni adresi belli oldu. Halk TV ile anlaştığını duyuran Açıkel, "Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam" açıklamasını yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Açıkel, şu ifadeleri kullandı: "Dostlar, güzel bir haberim var "Ne zaman döneceksin?" Hep sordunuz. Vuslat Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13'te ilk bülten için "vira bismillah" diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…"

EKREM AÇIKEL KİMDİR?

Ekrem Açıkel İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezundur. Gazetecilik mesleğine ise 1995 senesinde İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır. 1996 senesinde ise TGRT Haber'e geçiş yapmıştır. Buradaki görevinde Açıkel, polis-adliye olaylarını izlemiş ve başbakan-cumhurbaşkanı programlarını takip etmiştir. 2002 senesinde ise TGRT Haber'den Kanal D Haber'e geçmiştir. Şike kumpası soruşturmasında Kanal D ve Star TV kanallarında canlı yayınlarla şike kumpası soruşturmasını takip etmiştir. Gün boyu yaşananları izleyicilere aktarmıştır. Kanal D Haber'de 13 yıl boyunca görev yapmıştır. 6 Haziran 2010 tarihinde Atv muhabiri Işıl Özdem ile evlenmiştir. Bir kız çocukları bulunmaktadır. 2015-2018 yılları arasında 3 yıl boyunca kurumsal gelişim eğitimleri vermiştir. 2018 senesinde yeniden gazeteciliğe dönme kararı alan Açıkel TGRT Haber'de şef editörlüğe gelmiştir. Ardından 3 Eylül 2018 tarihinde TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.