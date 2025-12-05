Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırdı. Bir zincir markette yapılan kontrol sırasında ekipler, son kullanma tarihinin dolmasına 1 gün kalan bir ürünü fark etti. Zabıta görevlileri, ürünün raflarda bulunmaması gerektiğini belirterek kaldırılmasını istedi.

"BUNLARIN SATILMAMASI LAZIM"

Market raflarında bulunan ve paket içinde satılan küçük topları inceleyen ekipler, ürünün çocuklar için boğulma riski taşıdığını belirtti. Zabıta, "Bunlar boğaza kaçar, satılmaması lazım" diyerek riskli ürünün derhal raflardan indirilmesini talep etti.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Sultanbeyli Belediyesi'nin ilçe genelinde marketler, fırınlar ve okul kantinlerinde yaptığı denetimlerin, halk sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. Yapılan denetime ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da "Gereği yapıldı" notunu düştü.