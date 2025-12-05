Haberler

Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın

Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın Haber Videosunu İzle
Raftaki ürün denetime giden zabıtayı kızdırdı: Satılmaması lazım, derhal kaldırın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de zabıta ekipleri market ve kantin denetimlerinde son kullanma tarihine 1 gün kalan ürünleri ve çocuklar için boğulma riski taşıyan paketli topları tespit ederek raflardan kaldırttı.

  • Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, bir zincir markette son kullanma tarihinin dolmasına 1 gün kalan bir ürün tespit etti.
  • Zabıta ekipleri, market raflarında çocuklar için boğulma riski taşıyan küçük toplar buldu.
  • Sultanbeyli Belediyesi'nin marketler, fırınlar ve okul kantinlerindeki denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini artırdı. Bir zincir markette yapılan kontrol sırasında ekipler, son kullanma tarihinin dolmasına 1 gün kalan bir ürünü fark etti. Zabıta görevlileri, ürünün raflarda bulunmaması gerektiğini belirterek kaldırılmasını istedi.

"BUNLARIN SATILMAMASI LAZIM"

Market raflarında bulunan ve paket içinde satılan küçük topları inceleyen ekipler, ürünün çocuklar için boğulma riski taşıdığını belirtti. Zabıta, "Bunlar boğaza kaçar, satılmaması lazım" diyerek riskli ürünün derhal raflardan indirilmesini talep etti.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Sultanbeyli Belediyesi'nin ilçe genelinde marketler, fırınlar ve okul kantinlerinde yaptığı denetimlerin, halk sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. Yapılan denetime ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da "Gereği yapıldı" notunu düştü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Bahis operasyonunda 46 kişinin adı netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

İstanbul'un göbeğinde boş bir arazide bulundu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü

8. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

89 yıllık dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.