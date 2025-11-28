Haberler

Ehliyetine el konulunca Şehitler Köprüsü'nden atladı

Dizi, film ve reklam sektöründe birçok projede görev alan stedicam operatörü Ömer Belli, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atladı. Belli'nin olaydan birkaç saat önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

  • Ömer Belli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendini Boğaz'a atarak intihar etti.
  • Ömer Belli'nin ehliyetine, alkollü çıktığı bir trafik kazası nedeniyle el konuldu.
  • Ömer Belli, 10 Bin Adım dizisinin stedicam operatörlüğünü yapıyordu.

Dizi ve sinema sektörünün tanınan stedicam operatörlerinden Ömer Belli, bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek kendini Boğaz'a attı. Edinilen bilgilere göre Belli'nin, önceki gece saat 01.00 sıralarında trafik kazası yaptığı ve alkollü çıkması nedeniyle ehliyetine el konulduğu kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDUKTAN SAATLER SONRA KÖPRÜYE GİTTİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Ömer Belli, uygulamadan çağırdığı taksiyle saat 03.00 sıralarında köprüden geçerken taksi şoföründen durmasını ve fotoğraf çekeceğini istedi. Taksici ise bu talebi uygun bulmayarak ilerlemeye devam etti. Ancak Belli, iddiaya göre el frenini çekerek aracı durdurduktan sonra hızla taksiden indi ve kendini köprüden aşağı bıraktı. Ekipler Belli'yi bulmak için Boğaz'da kapsamlı çalışma başlattı.

SON PROJESİNDE MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Sektörde sevilen bir isim olan Belli'nin, Devin Özgür Çınar ve Binnur Kaya'nın rol aldığı 10 Bin Adım dizisinin stedicam operatörlüğünü yaptığı öğrenildi. Yakın çevresi, Belli'nin son dönemde işinden memnun olduğunu ve mutlu çalıştığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
