Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı?

Ehliyeti yenilememiş olan vatandaşların dikkatine, sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı. Ehliyet yenileme için gerekli evraklar ve ehliyet yenileme ücreti ne kadar olduğu merak ediliyor. 2024 Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? Detaylar haberimizdedir...

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NEDİR?

Ehliyeti yenilemek için gereken belgeler şunlar :

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi

EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI MI, NE ZAMAN?

2025 yılı itibariyle kullanımı zorunlu hale gelecek olan yeni tip ehliyete ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Eski ehliyetlerin yeni tip ile değiştirilmesine ilişkin tanınan süre uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme tarihinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.