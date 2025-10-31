Haberler

Ehliyet yenileme için bugün son gün! Yarından itibaren ücret 7 bin 500 liraya çıkacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski tip ehliyetleri yenilemek için tanınan süre bugün doluyor. Süre bitimine saatler kala nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Bugün ehliyetini yenileyenler sadece 15 TL ödeyecek ancak yarıdan itibaren bu tutar 7 bin 438 lira 60 kuruşa çıkacak. Eski tip ehliyet kullanan 1 milyon 843 bin 722 kişinin ehliyetleri, yenilememeleri halinde yarından itibaren geçersiz sayılacak.

  • Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona eriyor.
  • Yarından itibaren ehliyet yenileme ücretleri B sınıfı için 7.438,60 TL, A/A1/A2/F sınıfı için 3.643,10 TL ve diğer sınıflar için 11.235,60 TL olacak.
  • 1 milyon 843 bin 722 kişi halen eski tip ehliyet kullanıyor ve bu belgeler yarından itibaren geçersiz olacak.

Türkiye genelinde eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona eriyor. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, süre bitimine saatler kala nüfus müdürlüklerine akın etti. Son bir haftada 115 bin 135 kişi başvuru yaparken, bugüne kadar yeni tip sürücü belgesi alanların sayısı 36 milyonu geçti.

ÜCRET BUGÜN 15 LİRA, YARINDAN İTİBAREN 7 BİN 438 LİRA

Bugün ehliyetini yenileyenler sadece 15 lira ödeyecek. Ancak yarından itibaren eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme ücretleri katlanacak.

B sınıfı ehliyet sahipleri 7 bin 438 lira 60 kuruş,

A, A1, A2, F sınıfı ehliyet sahipleri 3 bin 643 lira 10 kuruş,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı sürücü belgesi sahipleri ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yapılan tüm uyarılara rağmen, 1 milyon 843 bin 722 kişi halen eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişilerin belgeleri yarından itibaren geçersiz olacak.

SON HAFTALARDA REKOR BAŞVURU

Ehliyet yenileme başvurularında son aylarda belirgin bir artış yaşandı.

Ağustosta: 96 bin 134 başvuru

Eylülde: 57 bin 858 başvuru

Ekimde: 214 bin 725 başvuru

Son 10 iş gününde ise 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevularını e-Devlet veya Alo 199 üzerinden almaları gerektiğini hatırlattı.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor.

  • Başvuru için gerekli belgeler:
  • Eski sürücü belgesi
  • Sürücü sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak)
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • 15 TL başvuru ücreti
  • MERNİS'te kayıtlı açık adres

Yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesiyle araç kullanmak mümkün.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Ulaşım
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İmamoğlu'nun en yakınındaki isim de gözaltına alındı
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Mazaz:

nasıl olsa uzatılır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

KYK yurdunda kan donduran olay! Bıraktığı not o şüpheyi artırıyor
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
KYK yurdunda kahreden ölüm! Ardında bıraktığı not intihar şüphesini artırıyor

KYK yurdunda kan donduran olay! Bıraktığı not o şüpheyi artırıyor
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler 'Ne olmuş' demeden edemedi

Sinan Oğan'ın son hali! Görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
CHP'li meclis üyesine rüşvetten gözaltı

CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı! İddia hayli vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.