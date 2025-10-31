Ehliyet yenileme için bugün son gün! Yarından itibaren ücret 7 bin 500 liraya çıkacak

Türkiye genelinde eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona eriyor. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, süre bitimine saatler kala nüfus müdürlüklerine akın etti. Son bir haftada 115 bin 135 kişi başvuru yaparken, bugüne kadar yeni tip sürücü belgesi alanların sayısı 36 milyonu geçti.

ÜCRET BUGÜN 15 LİRA, YARINDAN İTİBAREN 7 BİN 438 LİRA

Bugün ehliyetini yenileyenler sadece 15 lira ödeyecek. Ancak yarından itibaren eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme ücretleri katlanacak.

B sınıfı ehliyet sahipleri 7 bin 438 lira 60 kuruş,

A, A1, A2, F sınıfı ehliyet sahipleri 3 bin 643 lira 10 kuruş,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı sürücü belgesi sahipleri ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

Yapılan tüm uyarılara rağmen, 1 milyon 843 bin 722 kişi halen eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişilerin belgeleri yarından itibaren geçersiz olacak.

SON HAFTALARDA REKOR BAŞVURU

Ehliyet yenileme başvurularında son aylarda belirgin bir artış yaşandı.

Ağustosta: 96 bin 134 başvuru

Eylülde: 57 bin 858 başvuru

Ekimde: 214 bin 725 başvuru

Son 10 iş gününde ise 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevularını e-Devlet veya Alo 199 üzerinden almaları gerektiğini hatırlattı.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor.

Başvuru için gerekli belgeler:

Eski sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak)

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

15 TL başvuru ücreti

MERNİS'te kayıtlı açık adres

Yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesiyle araç kullanmak mümkün.