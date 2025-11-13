Mustafa Özer'in yönetim vizyonu, Eğirdir'i kültürel, ekonomik ve turistik açıdan daha güçlü bir konuma taşımayı hedefler. Bu kapsamda çevre düzenlemeleri, sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ve ilçenin tarihi dokusunu korumaya yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Turizmde marka değerinin yükseltilmesi, tarımsal üretimin desteklenmesi ve gençlere yönelik sosyal alanların artırılması da belediyenin üzerinde durduğu önemli başlıklardandır. Eğirdir Belediye Başkanı hangi partiden, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer kimdir?

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Eğirdir Belediye Başkanlığıseçim sonuçları:

1. Mustafa Özer – AK Parti

%32,05 — 3.205 oy

2. Mehmet Demirel – MHP

%25,54 — 2.554 oy

3. Ömer Şengöl – DP

%24,42 — 2.442 oy

4. Necati Savaş – CHP

%14,52 — 1.452 oy

5. Ercan Yılmaz – Zafer Partisi

%1,51 — 151 oy

6. Mehmet Akif Nalbat – Yeniden Refah Partisi

%0,62 — 62 oy

EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÖZER KİMDİR?

1977 yılında Eğirdir'de dünyaya gelen Mustafa Özer, yaşamının ilk yıllarını bu bölgede geçirmiştir.

EĞİTİM YAŞAMI

Özer, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayarak İşletme bölümünden mezun olmuştur.

MESLEKİ DENEYİM

Eğirdir, Isparta ve Antalya'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Özer; GSM, otomotiv ve turizm alanlarında önemli çalışma deneyimleri edinmiştir.

AİLE HAYATI

Evli olan Mustafa Özer, iki çocuk babasıdır ve hayatını ailesiyle birlikte sürdürmektedir.