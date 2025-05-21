Ege Kökenli kaç haftalık hamileyken düşük yaptı? Ege Kökenli'nin açıklaması!

Ege Kökenli, anne olma heyecanı yaşadığı dönemde, 22 haftalık hamileyken bebeğini kaybettiğini duyurdu. Bu paylaşımın ardından "Ege Kökenli kaç haftalık hamileyken düşük yaptı?" sorusu, gündemde en çok aranan konular arasında yer aldı. Peki, Ege Kökenli kaç haftalık hamileyken düşük yaptı?

EGE KÖKENLİ'NİN BEBEĞİ DÜŞTÜ MÜ?

Ege Kökenli, 2022 yılında İsrailli iş insanı Lior Ahituv ile sade bir törenle dünya evine girmişti. Bu evliliğini göz önünden uzak bir şekilde sürdüren oyuncu, birkaç ay önce yaptığı duyuruyla hamile olduğunu açıklamış ve anne olacağı haberini hayranlarıyla paylaşmıştı. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusu ise bu güzel sürecin ardından yaşanan trajik gelişmeyle gündeme geldi.

Başarılı oyuncu, "Güneşin Kızları", "Aykut Enişte", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez kariyeriyle değil, yaşadığı kişisel kayıpla gündeme geldi. Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusu, oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla yanıtını buldu.

EGE KÖKENLİ KAÇ HAFTALIK HAMİLEYKEN DÜŞÜK YAPTI?

Kökenli paylaşımında, "22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ege Kökenli'nin bebeği düştü mü sorusuna açıklık getirirken, hayranlarında derin bir üzüntüye neden oldu.