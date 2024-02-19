Ege Akersoy kimdir? Ege Akersoy ceza aldı mı, ne oldu?

Ege Akersoy kimdir? İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk attığı gerekçesiyle 17 gün tutuklu kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında savcı kararı açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" eylemi sonrası Şişhane'de "Kelime-i Tevhid" bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir ile tartışan üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy yumruk atmıştı. Ege Akersoy saldırı sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı. Ege Akseroy'un bugün tahliye edildiği öğrenilmişti.

EGE AKERSOY CEZA ALDI MI?

Savcı, Akersoy'un "Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep etti. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2'nci duruşmaya, tutuksuz sanık Ege Akersoy katılmadı. Davaya şikayetçi İsmail Aydemir katıldı.