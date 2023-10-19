Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Edvina Sponza hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Edvina Sponza'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Edvina Sponza kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Edvina Sponza hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Edvina Sponza'nın hayatını araştırıyor. Peki, Edvina Sponza kimdir? Kaç yaşında, nereli? Edwina Sponza'nın hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

1974 İzmir doğumlu olan Edvina Sponza İtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk öğretimini İtalya okulunda tamamlamıştır. Üniversiteye kadar olan eğitimini ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde sürdürüp İstanbul Boğaziçi ÜniversitesindePsikloji mezunu olmuştur.

Edvina Sponza

Bir dönem reklam sektöründe kalem oynatan Edvina Sponza 2015 yılında yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 2001 yılında evlenen Sponza 2012 yılında boşandı. 2003 yılında Lal, 2005'te Ege ve 2010 yılında da Yaz isimli üç çocuğu oldu. 'Mimozalar ve Lor Peyniri' isimli bir kitabı bulunuyor.