Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Güncelleme:
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, iki ismin testinde de yasaklı madde bulgularına rastlandığı belirtildi.

  • Edis Görgülü'nün uyuşturucu testinde kokain tespit edildi.
  • Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testinde esrar tespit edildi.
  • Edis Görgülü ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakılan şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları ortaya çıktı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Başsavcılık tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınarak uyuşturucu testine tabi tutuldu. Soruşturma kapsamında bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edilmişti.

Aynı operasyon çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan ve savcılıkta ifadeleri alınan pop şarkıcısı Edis Görgülü ile eski sporcu Adem Kılıçcı da test yapılan isimler arasında yer aldı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporda Edis Görgülü ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

YASAKLI MADDE BULGULARINA RASTLANDI

Habere göre şarkıcı Edis Görgülü'nün testinde yasaklı madde kokain örneklerine rastlandı. Test sonucu pozitif çıkan bir diğer isim Adem Kılıçcı'nın ise saç ve kan örneklerinde yasaklı madde olan esrar bulgularına rastlandığı bildirildi.

