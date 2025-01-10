Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
ABD'de tarihi yangından kaçanların evinde yağma başladı

Tarihi yangınla küle dönen şehirde yağma başladı

Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü?

Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta sanatçı Edip Akbayram, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçının hayranları, "Edip Akbayram sağlık durumu nedir?" ve "Edip Akbayram öldü mü?" gibi soruların yanıtını merak ediyor.

Bir süredir zatürre tedavisi gören ve kısa süre önce taburcu olan Edip Akbayram, evinde düşerek sağlık sorunlarıyla yeniden karşı karşıya kaldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan usta sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Detaylar haberimizde...

EDİP AKBAYRAM SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kısa süre önce taburcu edilen sanatçı, evinde geçirdiği bir düşme sonucu iç kanama yaşadı. Hızla hastaneye kaldırılan Akbayram, yoğun bakıma alındı. Doktorlar, sanatçının durumunun ciddi olduğunu ancak tedavisinin titizlikle sürdüğünü belirtti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Edip Akbayram'ın sağlık durumu yakından izleniyor. Düşme sonrası yaşanan iç kanamanın yanı sıra, zatürreden kaynaklanan komplikasyonların da tedavi sürecini etkilediği ifade edildi.

Ünlü sanatçının ailesi ve yakın çevresi, sevenlerinden dua ve destek beklediklerini söyledi. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin birkaç gün daha devam edeceği belirtilirken, durumunda anlık değişiklikler olabileceği de bildirildi.

Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü?

EDİP AKBAYRAM ÖLDÜ MÜ?

Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Edip Akbayram, zatürre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye getirdik. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz" denildi.

Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Los Angeles'taki yangında Turabi'nin evi ve arabası yandı
img

Kerem hakkında olay yaratacak gelişme
img

ABD, İngiltere ve İsrail aynı anda vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Alanya 10-11 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 696. bölüm tek parça full HD izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.