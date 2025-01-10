Bir süredir zatürre tedavisi gören ve kısa süre önce taburcu olan Edip Akbayram, evinde düşerek sağlık sorunlarıyla yeniden karşı karşıya kaldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan usta sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Detaylar haberimizde...

EDİP AKBAYRAM SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Kısa süre önce taburcu edilen sanatçı, evinde geçirdiği bir düşme sonucu iç kanama yaşadı. Hızla hastaneye kaldırılan Akbayram, yoğun bakıma alındı. Doktorlar, sanatçının durumunun ciddi olduğunu ancak tedavisinin titizlikle sürdüğünü belirtti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Edip Akbayram'ın sağlık durumu yakından izleniyor. Düşme sonrası yaşanan iç kanamanın yanı sıra, zatürreden kaynaklanan komplikasyonların da tedavi sürecini etkilediği ifade edildi.

Ünlü sanatçının ailesi ve yakın çevresi, sevenlerinden dua ve destek beklediklerini söyledi. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin birkaç gün daha devam edeceği belirtilirken, durumunda anlık değişiklikler olabileceği de bildirildi.

EDİP AKBAYRAM ÖLDÜ MÜ?

Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Edip Akbayram, zatürre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye getirdik. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz" denildi.