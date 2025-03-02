Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
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Edip Akbayram öldü mü? Edip Akbayram hastalığı neydi, neden öldü?

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Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu gündeme geliyor. Akbayram'ın hastalığı ve ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Edip Akbayram öldü mü? Edip Akbayram hastalığı neydi, neden öldü?

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde, 74 yaşında hayata veda etti. Sanatçı, geçirdiği zatürre ve ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı. Birçok kişi, Edip Akbayram'ın neden öldüğünü merak ediyor. Peki, Edip Akbayram öldü mü? Edip Akbayram hastalığı neydi, neden öldü?

EDİP AKBAYRAM ÖLDÜ MÜ?

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

Edip Akbayram öldü mü? Edip Akbayram hastalığı neydi, neden öldü?

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29 Aralık1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı: "Kendim ettim kendim buldum".

İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.

Edip Akbayram öldü mü? Edip Akbayram hastalığı neydi, neden öldü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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