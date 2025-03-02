Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
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Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli?

Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli?
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Ünlü Türk müzisyen Edip Akbayram'ın hayatı merak konusu oldu. Edip Akbayram, Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock türlerinde eserler vermiş başarılı bir sanatçıdır. Kendisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Edip Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları, usta sanatçının vefat haberi sonrası merak konusu oldu. Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, hem sanat hayatı hem de müzik kariyeri ile unutulmaz izler bıraktı. Peki, Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli?

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29 Aralık1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı: "Kendim ettim kendim buldum".

İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.

EDİP AKBAYRAM ÖLDÜ MÜ?

4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

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