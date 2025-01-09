Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne?

Türk müzisyen Edip Akbayram sağlık durumu ile gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Aldırma Gönül, Hasretinle Yandı Gönlüm, Güzel Günler Göreceğiz gibi şarkılarıyla ününe ün katan Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne?

EDİP AKBAYRAM HASTA MI?

Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan ekipler, Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram, ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Edip Akbayram'ın zatürre sonrası taburcu olarak eve çıktığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz."