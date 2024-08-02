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Eda Ece boşanıyor mu?

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Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz sene haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmiş 3 ay önce de kızını dünyaya getirmişti. Birkaç gündür evliliğinde kriz olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Ece'den cevap geldi.

3 ay önce anne olan Eda Ece'nin Instagram'da eşi Buğrahan Tuncer'i takipten çıkması akıllara ayrılık söylentisini getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan güzel oyuncu, eşinin Instagram hesabını kapattığını belirterek "Ayıp, günah bu yaptıkları. Biz mutluyuz, huzurluyuz ve bebeğimizi büyütüyoruz" dedi. Eda Ece boşanıyor mu?

EDA ECE BOŞANIYOR MU?

Eşini Instagram'da sildiği ileri sürülen Eda Ece, hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili gazeteci Bilal Özcan'a konuşarak şunları söyledi: "Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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