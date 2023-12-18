Ece Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Peki, Ece Ronay serbest bırakıldı mı, neden gözaltına alınmıştı? Ece Ronay'ın da adı geçti dava ile ilgili bilgiler...

Ece Ronay serbest bırakıldı mı, neden gözaltına alınmıştı?

Ece Ronay serbest bırakıldı mı? Ece Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Peki, Ece Ronay serbest bırakıldı mı, neden gözaltına alınmıştı? Ece Ronay'ın da adı geçti dava ile ilgili bilgiler haberimizde...

ECE RONAY SERBEST BIRAKILDI MI?

Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Ronay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ECE RONAY, ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki 2 ayrı iş yerine farklı tarihlerde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ece Ronay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay'ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlenmişti. Bilir'in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etmişti. Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.