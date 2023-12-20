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Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

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Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Ece Ronay kimdir? Ve İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Soruları merak edillmekte. Peki, Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? İşte Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

Ece Ronay kimdir? Sorusu, sosyal medya içerik üretmekte olan İnfluencer'ın hayatını merak eden kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay ve 5 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyette ifadesi alınan Ece Ronay hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Peki, Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? İşte Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu. Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şu ana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. gram hesabına "@eceronayofficial" adresinden ulaşabilirsiniz.

Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991

Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında

Ece Ronay nereli : Diyarbakır

Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen

ECE RONAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti. Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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