Ece Bağcı Sezen kimdir? Ece Bağcı Sezen kaç yaşında, nereli? Ece Bağcı Sezen hayatı ve biyografisi!

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ECE BAĞCI SEZEN KİMDİR?

2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Bağcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Daha önce "Romeo ve Juliet", "İnsan Çağı", "Troyalı Kadınlar", "Gar", "Phone" gibi tiyatro oyunlarında rol alan Bağcı, ilk sinema deneyimini Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmiyle yaşadı. "Kuru Otlar Üstüne"deki "Sevim" rolüyle dikkat çeken ve uluslararası ödüllere aday gösterilen Bağcı, Chicago Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Oyuncu" ödülünü kazandı.