Ebu Lulu kim, Ebu Lulu kaç kişiyi öldürdü SUDAN?

Bu korkunç saldırıların baş aktörlerinden biri olarak bilinen ve "Ebu Lulu" takma adını kullanan El Fatih Abdullah İdris, katıldığı bir televizyon programında Sudan'da bizzat 2 bin kişiyi öldürdüğünü, hatta daha fazla kişiyi öldürmeye kararlı olduğunu itiraf etti. Ebu Lulu, HDK saflarında yer alan en acımasız isimlerden biri olarak ülkedeki katliamların sembol isimlerinden biri haline geldi.

EBU LULU KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ?

Sudan'daki iç savaşın en kanlı figürlerinden biri olarak bilinen ve "El Faşir Kasabı" lakabıyla anılan El Fatih Abdullah İdris, "Ebu Lulu" adıyla tanınıyor. Çatışmalarda aktif rol oynayan bu militanın, bir sosyal medya canlı yayınında Sudan'da 2 bin kişiyi öldürdüğünü, hatta bu sayıya ulaştığını ve daha fazlasını öldürmeyi planladığını söylemesi büyük yankı uyandırdı.

Ebu Lulu, paylaştığı ses kayıtlarında herhangi bir örgüte bağlı olmadığını, devlete karşı ayaklanan kendi özel savaşçı grubunun lideri olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar, onun sadece bir militan değil, aynı zamanda kendi çıkarları uğruna hareket eden bağımsız bir savaş ağası olduğunu ortaya koyuyor.

Sosyal medya üzerinden sivil infaz görüntüleri paylaşmasıyla tanınan, elinde kılıçla dolaşan Ebu Lulu, Sudan'daki kaosun ve ahlaki çöküşün simgesi haline geldi. Onun bu eylemleri, savaşın geldiği vahşi boyutları gözler önüne sererken, ülkedeki insani felaketin derinliğini de bir kez daha hatırlattı.