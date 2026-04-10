Ebru Yaşar Ankara’da sahne alıyor: Günay Restaurant’ta özel gece

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Ebru Yaşar, 11 Nisan Cumartesi akşamı Ankara’da sahne alacak. Başkentin gözde eğlence mekânlarından Günay Restaurant’ta gerçekleşecek özel gecede sanatçı, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendirecek.

Eşsiz sahne performansı ve geniş repertuvarıyla dikkat çeken Yaşar’ın konserinde, müzikseverleri hem duygusal hem de hareketli anlar bekliyor. Lezzetli menüsü ve şık atmosferiyle bilinen Günay Restaurant, bu özel organizasyonda müzik ve gastronomiyi bir araya getirecek.

Yoğun ilgi görmesi beklenen gece için rezervasyonların devam ettiği belirtildi. Organizasyon yetkilileri, katılmak isteyenlerin yerlerini önceden ayırtmaları gerektiğini vurguladı. Rezervasyonlar 0212 230 3333 ve 0532 443 3333 numaralı telefonlardan yapılabiliyor.

Müzik, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan bu özel etkinlik, Ankaralı sanatseverlere keyifli bir hafta sonu akşamı vadediyor.