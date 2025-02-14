Sadece sosyal medya ile sınırlı kalmayan Ebo, müzik sektöründe de etkili projelere imza attı. Kurucusu olduğu Lais Records bünyesinde birçok ünlü sanatçıyla çalıştı ve müzik dünyasında önemli bir yer edindi. Peki, Ebo kimdir? İbrahim Tilaver (Ebo) kaç yaşında, nereli? İşte İbrahim Tilaver'in yaşamı ve kariyerine dair tüm detaylar!

EBO KİMDİR?

İbrahim Tilaver, sosyal medyada "Ebo" lakabıyla tanınan bir fenomen ve iş insanıdır. 1998 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğmuş olup, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Lise eğitimini İstanbul'da Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde tamamlamış, ancak maddi zorluklar nedeniyle İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki eğitimine devam edememiştir.

Ayrıca, müzik sektöründe de faaliyet gösteren İbrahim Tilaver, Lais Records adlı müzik şirketinin kurucusudur. Bu şirket bünyesinde Uzi, Reynmen, Batuflex, Cashflow ve Era7capone gibi sanatçılarla çalışmış, yurt dışında ise Raf Camora, Montiego, Gambi ve Dardan gibi isimlerle projeler gerçekleştirmiştir.