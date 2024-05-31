E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024: E - Okul zaman kapanacak, kaç gün var?

E okul kapanma tarihi ve yaz tatilinin başlangıç tarihi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İkinci ara tatilin ardından Pazartesi günü ders başı yapacak olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi oldukça önemli. E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024: E - Okul zaman kapanacak, kaç gün var? İşte detaylar...

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-okul sistemine erişim, karne gününe kadar devam ediyor. Öğrencilerin not girişleri ise karne gününden birkaç gün önce tamamlanıyor. 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılındaki ara tatiller ve yarıyıl tatili şu şekilde gerçekleşti:

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başladı ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erdi.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlandı.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapıldı.

İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.