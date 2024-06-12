E – Okul ne zaman kapanıyor ve yaz tatilinin başlangıç tarihi, milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İkinci ara tatilin ardından Pazartesi günü ders başı yapacak olan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimi oldukça önemli. Peki, E – Okul ne zaman kapanıyor 2024? E – Okul not girişi, devamsızlık girişi hangi tarihte kapanıyor? İşte detaylar...

E – OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?

E-okul sistemine erişim, karne gününe kadar devam ediyor. Öğrencilerin not girişleri ise karne gününden birkaç gün önce tamamlanıyor. 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Buna göre öğrencilerin not girişleri 14 Haziran Cuma gününe birkaç gün kala tamamlanmaktadır.

E – OKUL NOT GİRİŞİ, DEVAMSIZLIK GİRİŞİ HANGİ TARİHTE KAPANIYOR?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle bazı aksaklıklar yaşanabilmekte ve bu durum, öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Ancak, E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek ve karne sonuçlarına erişim sağlanabilecektir.