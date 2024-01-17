Öğrenciler tarafından kullanılan sistemlerden biri olan E okul sisteminin yavaşlamasının ardından E Okul kapandı mı? soruları merak edildi. E-okul sistemi, öğrenci ile ilgili birçok önemli bilgiye erişim sağlayan bir platformdur. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler, T.C. kimlik numarası ve okul numarası kullanarak sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler. Peki, E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi!

E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA

Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Henüz yetkililer tarafından konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi ve bu nedenle yaşanan sıkıntılara dair bir teyit söz konusu değil. Yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir. E Okul not girişi karne gününe kadar gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre E Okul not girişi devam etmektedir.

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde son not girişleri için kullanılan E-Okul sayfasının kapanması veya öğrenci-velilere erişime kapatılması artık yapılmıyor. Karne verilene kadar E Okul ekranı açık bulunuyor. Ancak öğretmenlere not giriş yetkilerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması öngörülmektedir.