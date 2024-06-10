Üye Girişi
Haberler

E okul çöktü mü? E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 10 Haziran Pazartesi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler tarafından kullanılan sistemlerden biri olan E okul sisteminin yavaşlamasının ardından E okul çöktü mü? E okula neden girilmiyor? E okul neden açılmıyor, soruları merak edildi. Peki, E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 10 Haziran Pazartesi?

Öğrencilerin sıklıkla kullandığı platform olan E okul'a giriş yapmakta zorlanılmasının ardından arama motorlarında E okul çöktü mü SON DAKİKA araştırılıyor. Peki, E okul neden açılmıyor?

E OKUL NEDEN AÇILMIYOR?

Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Henüz yetkililer tarafından konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi ve bu nedenle yaşanan sıkıntılara dair bir teyit söz konusu değil. Yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

An itibariyle sisteme girişte sorun yaşanmamaktadır. E-okul sistemine girişte sorun yaşayanlar internet tarayıcısı ya da internet bağlantısında sorun olabileceğinden kontrol ederek tekrar deneyebilirler.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci ile alakalı birçok bilgiye ulaşılabilen e-okul sisteminden veliler, öğrenciler ve öğretmenler T.C. kimlik numarası ve okul no ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler. Giriş için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılarak istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda ikinci ekran açılıyor ve burada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Ardından öğrencinin fotoğrafı da doğru seçildiği takdirde sisteme giriş yapılmış olur. E-okul üzerinden öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri gibi birçok ayrıntı öğrenilebilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

E-Okul Gündem Eğitim Teknoloji Haberler

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

Görüntüleri televizyonda krize neden olan kadından açıklama var

 Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

Aliyev Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi tanımayan Azerbaycan'ın Dostluk Grubu adımını olumlu karşıladı

 Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title