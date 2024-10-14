E Nabız'a neden giremiyorum, problem mi var?

E-nabız sistemi kişilerin bireysel sağlık rehberidir. Hastane randevusu almada ve yapılan testlerin sonuçlarına vatandaşlar bu sistem sayesinde ulaşabiliyor. Ancak bugün bazı kullanıcılar E Nabız'a giriş sorunu yaşadı ve E Nabız'a neden giremiyorum, neden e Nabız'a girilmiyor, merak etti.

E NABIZ'A NEDEN GİREMİYORUM?

e-Nabız sistemine giriş yapmaya çalışan vatandaşlar e-Nabız giriş ekranını açtığında T.C. Kimlik numarasını ve şifresini yazarak sisteme giriş yapamadı. Sosyal medyada da pek çok kullanıcının dile getirdiği üzere kullanıcılar, e-Nabız giriş ekranı probleminin ardından sisteme e-Devlet aracılığı ile giriş yapmaya çalıştılar. Ancak e-Devlet üzerinden e Nabız'a giriş yapmaya çalışanlar da hata uyarısı ile karşılaştı.

Yaşanan aksaklığın internet, yoğunluk ve sistemsel sebeplerden olduğu tahmin ediliyor. Resmi kaynaklardan çökme problemi ile ilgili bir sorun olduğuna dair açıklama yapılmadı.