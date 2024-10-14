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E Nabız'a neden giremiyorum, problem mi var?

E Nabız'a neden giremiyorum, problem mi var?
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E-nabız sitesine giriş yapmak isteyen bazı vatandaşlar giriş yapamadıklarını bazılarında ise bir problem yaşamadıklarını belirtiyor. Peki, E Nabız'a neden giremiyorum, problem mi var?

E-nabız sistemi kişilerin bireysel sağlık rehberidir. Hastane randevusu almada ve yapılan testlerin sonuçlarına vatandaşlar bu sistem sayesinde ulaşabiliyor. Ancak bugün bazı kullanıcılar E Nabız'a giriş sorunu yaşadı ve E Nabız'a neden giremiyorum, neden e Nabız'a girilmiyor, merak etti.

E NABIZ'A NEDEN GİREMİYORUM?

e-Nabız sistemine giriş yapmaya çalışan vatandaşlar e-Nabız giriş ekranını açtığında T.C. Kimlik numarasını ve şifresini yazarak sisteme giriş yapamadı. Sosyal medyada da pek çok kullanıcının dile getirdiği üzere kullanıcılar, e-Nabız giriş ekranı probleminin ardından sisteme e-Devlet aracılığı ile giriş yapmaya çalıştılar. Ancak e-Devlet üzerinden e Nabız'a giriş yapmaya çalışanlar da hata uyarısı ile karşılaştı.

Yaşanan aksaklığın internet, yoğunluk ve sistemsel sebeplerden olduğu tahmin ediliyor. Resmi kaynaklardan çökme problemi ile ilgili bir sorun olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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