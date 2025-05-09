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e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı
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E-Devlet kapısı, kira sözleşmesi hizmetini artık emlakçılar için de kullanılabilir hale getirdi. Bu hizmet sayesinde emlakçılar, kira sözleşmelerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilik, emlak sektörünün daha hızlı ve etkin çalışmasına olanak sağlayacak.

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı. Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi gerçek kişilerce e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.

KİRA SÖZLEŞMELERİ e-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Çalışmanın ikinci aşamasında ise sona gelinirken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını söyledi. Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek." dedi.

KONUT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER ONLİNE ORTAMDA

Akçam, sistemin elektronik ortama taşınacağını ifade ederek, kira artış oranı, kiracının güvenirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini anlattı. Sistemle ilgili güncelleme ve düzenlemelerin devam ettiğini belirten Akçam, Borçlar Kanunu'na göre kira kontratında kefilin ıslak imzasının bulunması gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi. Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun uygulamaya alınması durumunda ev sahibi ile kiracı arasındaki problemlerin birçoğunun çözüleceğine işaret eden Akçam, böylece dolandırıcılık olaylarının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Emlak
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Atabey:

Emlakçılık sistemi günümüzde halkın sırtına binen gereksiz bir yük gibi. Kira bedeli kadar komisyon istemek ya da alıcı-satıcıdan toplamda %4 almak vicdanla bağdaşmıyor. Bu hizmetin daha şeffaf, adil ve erişilebilir şekilde devlet ya da belediyeler eliyle yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların barınma hakkı ticarete bu kadar alet edilmemeli.

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Haber YorumlarıMr Camel:

amaç vergi koparmak sistem kolay olması avataj değil bu sistemle her evden vergi alacaklar

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Haber YorumlarıMengele:

Ben emlakcidan ev almam gecensene 2 tane villa aldim tanesi 250 bin lira dan vergi ödedim

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Haber YorumlarıDoğuş:

Olay tamamen duygusal.ne demiş napolyon Para parra parra

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