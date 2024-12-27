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Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Düşler Bahçesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşler Bahçesi filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düşler Bahçesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düşler Bahçesi konusu, özeti ve Düşler Bahçesi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düşler Bahçesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düşler Bahçesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düşler Bahçesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Düşler Bahçesi konusu nedir, Düşler Bahçesi oyuncuları kimler ve Düşler Bahçesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Düşler Bahçesi filmi, bir ailenin hayatlarına yeni bir başlangıç yaparken karşılaştıkları sıra dışı macerayı anlatıyor. Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla birlikte doğaya yakın bir yaşam arayan Benjamin, hayalleriyle uyumlu bir ev bulur.

Ancak bu evin bir hayvanat bahçesi olduğunu öğrenince işler karışır. İlk şaşkınlığın ardından aile, terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verir. Onları maddi ve manevi açıdan zorlu, fakat umut ve tutkuyla dolu bir serüven beklemektedir.

DÜŞLER BAHÇESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tür : Komedi, Dram, Aile

Yönetmen : Cameron Crowe

Oyuncular :

Matt Damon

Scarlett Johansson

Thomas Haden Church

Patrick Fugit

Colin Ford

Elle Fanning

Maggie Elizabeth Jones

John Michael Higgins

Angus Macfadyen

Peter Riegert

Osman DEMİR
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