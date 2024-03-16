Durmuş Deniz kimdir? CHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Nesibe Teker Hazim kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Anamur Belediye Başkan adayı ise Durmuş Deniz. Durmuş Deniz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DURMUŞ DENİZ KİMDİR?

Durmuş Deniz, 1966 yılında Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını tamamlayarak 1988 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Ziraat Mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000-2004 yılları arasında Ziraat Mühendisleri Odası'nda Anamur Kurucu İlçe Temsilciliği görevini üstlenmiş, aynı dönemde Ziraat Mühendisleri Odası Mersin İl Yöneticiliği yapmıştır. 2014-2018 yılları arasında ise Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca, çilek yetiştiriciliği konusunda bir kitap hazırlama aşamasındadır. İngilizce bilgisi orta derecededir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Deniz, profesyonel hayatında tarım ve ticaret odaklı çeşitli görevlerde bulunarak yerel düzeyde etkili olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.