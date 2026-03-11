'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Doğada geziye çıkan bir kadın, yürüyüş sırasında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Çevreyi incelerken suyla dolu bir çukurda çırpınan yabani bir tay fark etti.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN SUYA GİRDİ

Yavrunun kendi başına çıkamadığını anlayan kadın, hiç düşünmeden harekete geçti. Çukura girerek tayın bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı oldu. Zorlu anların ardından yavru tay çukurdan kurtulmayı başardı.

AİLESİNE KAVUŞTU

Kurtarılan tay, kısa süre sonra yakındaki alanda endişeyle bekleyen ailesine doğru koştu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından da dikkatle izlenirken, tayın ailesine kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

Kaynak: Haberler.com