Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Hyundai Motor'un römork kablo demetindeki hatalı montajın kısa devre ve yangın riskini artırması nedeniyle ABD'de 51 bin 587 aracı geri çağırdığını açıkladı. Kurum, onarım tamamlanana kadar araçların kapalı alanlar yerine açık alanda ve yapılardan uzakta park edilmesini tavsiye etti.
- Hyundai Motor, ABD'de 51 bin 587 aracı römork lambalarının çalışmamasına neden olabilen kablo demetinin yanlış takılması nedeniyle geri çağırıyor.
- Kablo demetinin yanlış takılması kısa devre riskini artırıyor ve araçta yangına yol açabilecek bir güvenlik sorunu oluşturuyor.
- ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araçların onarım tamamlanana kadar kapalı alanlarda değil, açık alanda ve yapılardan uzakta park edilmesini tavsiye ediyor.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hyundai Motor'un ABD'de 51 bin 587 aracı geri çağırdığını bildirdi.
YANGIN RİSKİ VAR
Açıklamaya göre, römork lambalarının çalışmamasına neden olabilen kablo demetinin yanlış takılması kısa devre riskini artırıyor ve bu durum araçta yangına yol açabilecek bir güvenlik sorunu oluşturuyor.
"KAPALI ALANLARA PARK ETMEYİN" UYARISI
NHTSA, geri çağırma kapsamında onarım işlemi tamamlanana kadar araç sahiplerine önemli bir uyarıda da bulundu. Kurum, yangın riskini azaltmak amacıyla araçların kapalı alanlarda değil, açık alanda ve yapılardan uzakta park edilmesini tavsiye etti.
Açıklamada, yetkili bayilerin geri çağırma kapsamında römork kablo demetini ücretsiz olarak değiştireceği belirtilirken, onarım işlemlerinin araç güvenliği için en kısa sürede yapılacağı kaydedildi.