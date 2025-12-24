Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada Hyundai Motor'un ABD'de 51 bin 587 aracı geri çağırdığını bildirdi.

YANGIN RİSKİ VAR

Açıklamaya göre, römork lambalarının çalışmamasına neden olabilen kablo demetinin yanlış takılması kısa devre riskini artırıyor ve bu durum araçta yangına yol açabilecek bir güvenlik sorunu oluşturuyor.

"KAPALI ALANLARA PARK ETMEYİN" UYARISI

NHTSA, geri çağırma kapsamında onarım işlemi tamamlanana kadar araç sahiplerine önemli bir uyarıda da bulundu. Kurum, yangın riskini azaltmak amacıyla araçların kapalı alanlarda değil, açık alanda ve yapılardan uzakta park edilmesini tavsiye etti.

Açıklamada, yetkili bayilerin geri çağırma kapsamında römork kablo demetini ücretsiz olarak değiştireceği belirtilirken, onarım işlemlerinin araç güvenliği için en kısa sürede yapılacağı kaydedildi.