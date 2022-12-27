Dünyamızın coğrafi merkezi merak ediliyor. Dünya hakkında birçok şey merak edilirken coğrafi merkezi de merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar ise arama motorlarında Dünya'nın Coğrafi merkezi nerede? Dünya'nın merkezi Türkiye mi? sorularına yanıt arıyor.

Dünyanın coğrafi merkezi dünya üzerindeki kara parçalarınının birim parçalara bölünerek birbirlerine olan baryosenterik durumu ile hesaplanır. Merak edilenler arasında ise Dünya'nın Coğrafi merkezi nerede? Dünya'nın merkezi Türkiye mi? soruları yer alıyor. Peki, Dünya'nın Coğrafi merkezi nerede? Dünya'nın merkezi Türkiye mi?

DÜNYA'NIN COĞRAFİ MERKEZİ NEREDE?

Dünyanın Coğrafi Merkezi, Dünyadaki tüm kara parça yüzeylerinin coğrafi merkezdir. Dünya üzerindeki kara parçalarınının birim parçalara bölünerek birbirlerine olan baryosenterik durumu ile hesaplanır. Bazı bilim adamlarına göre coğrafi merkez tanımı bilimsel değildir. Dünya yüzeyi üzerinde karasal yaşam olmayan %70 sularla kaplıdır. Geriye kalan %30'luk karasal kısım üzerinde yaşam mümkün olarak 7 birbirinden farklı şekillerden oluşan kıtadan ve adalardan oluşur. Dünyanın merkezi tarih boyunca insanların merak konusu olmuştur. Bazı kutsal kitaplarda ve inanıçlarda dünyanın merkezi ile alakalı farklı iddialar bulunması tarih boyunca bu konuyu gündemde tutmuştur.

Prof. Dr. Zağlul en-Neccar, "Mekke'nin dünyanın tam merkezinde yer aldığını artık bilimsel ispattan sonra sel götürmez bir gerçektir." demiştir. Neccar, bunun delilinin de Prof. Dr. Hüseyin Kemaleddin'in dünyanın başlıca şehirlerinden kıble yönünü belirlemeye çalışırken Mekke-i Mükerreme'nin yerküreyi oluşturan yedi kıtanın hepsinin etrafından geçen bir dairenin tam ortasında yer aldığını ispatladığını iddia etti. Bazı insanlar Mekke'nin matematikte kullanılan altın orana göre konumlandırıldığını düşündüğünden, dünyanın merkezi olduğunu düşünmektediler.