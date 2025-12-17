Dünya Kupası için ucuz bilet

Haberler

FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına gelen tepkiler sonrası her maç için iki takımın taraftarlarına 60 dolarlık bilet satılacağını açıkladı. Bu biletler stat kapasitesinin yüzde 1,6'sını kapsarken, diğer fiyat kategorilerinde değişiklik yapılmadı.

2026 Dünya Kupası öncesinde bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle gelen yoğun tepkiler üzerine FIFA, fiyatlandırmada değişikliğe gitme kararı aldı.

TARAFTAR TEPKİSİ KARŞILIK BULDU

Taraftar gruplarının "Dünya Kupası tarihinin en pahalı biletleri" eleştirilerinin ardından FIFA, her maç için sahaya çıkacak iki takımın taraftarlarına özel 60 dolarlık bilet satışı yapılacağını duyurdu.

STAT KAPASİTESİNİN YÜZDE 1,6'SI AYRILDI

Alınan karara göre, 60 dolarlık biletler her maç için stat kapasitesinin yüzde 1,6'sına karşılık gelecek. Diğer bilet kategorileri ve fiyatlandırmalarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

BİLET TALEBİ REKOR KIRDI

FIFA, satış sürecinin ilk beş gününde yaklaşık 20 milyon bilet talebi alındığını açıkladı. Standart bilet başvurusu yapan taraftarların sonuçlarının şubat ayında belli olacağı bildirildi.

MAÇLAR 16 STATTA OYNANACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda karşılaşmalar 16 farklı statta oynanacak.

