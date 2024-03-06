Dündar Gültekin kimdir? CHP Kars Belediye Başkan Adayı Dündar Gültekin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kars Belediye Başkan Adayı Dündar Gültekin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Dündar Gültekin kimdir? CHP Kars Belediye Başkan Adayı Dündar Gültekin nereli? Detaylar haberimizdedir…

DÜNDAR GÜLTEKİN KİMDİR?

İş adamı olan Dündar Gültekin, 1967 yılında Kars'ta doğdu. Gültekin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Kars Belediye Başkan Adayıdır.