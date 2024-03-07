Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli?

24 Ocak günü Ankara'da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe adaylarını kamuoyu ile paylaşıldı. AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklanmıştı. Açıklanan isimlerden biri de Duhan Kalkan oldu. Peki, Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında?

DUHAN KALKAN KİMDİR?

2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2015 yılında Gazi Üniversitesinde enerji üzerine doktorasını tamamladı.

2008 yılında devlet memuru oldu ve Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı'nda kariyer uzmanı olarak görev yürüttü. 2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaya başladı.

Duhan Kalkan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Ankara İli, Kalecik İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.