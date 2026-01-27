Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğününde kendisine takılan altınları bozdurmak isteyen bir vatandaş, kuyumcuda karşılaştığı sonuçla adeta yıkıldı. Kuyumcunun yaptığı test sırasında altınlardan birinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Altının sahte olduğunun anlaşılması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan adam, yaşadığı durumu kayda alarak paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, düğünlerde takılan altınların güvenilirliğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.