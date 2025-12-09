Haberler

Düğünde kaydedilen görüntü olay oldu: Herkes aynı soruyu soruyor
Güncelleme:
Bir düğünde çekilen ve üç kişinin sıra dışı figürlerle oynadığı garip oyun sosyal medyada viral oldu. İzleyenler oyunun ne olduğuna anlam veremezken, videonun altına "Adana oyunu mu?", "Yeni buluş herhalde" gibi esprili yorumlar yapıldı.

Bir düğünde çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İlk olarak bir kadın ve erkeğin oynadığı, ardından başka bir kadının da dahil olmasıyla daha da ilginç hale gelen oyun, izleyenleri şaşkına çevirdi. Figürler ve ritim uydurmaları nedeniyle birçok kullanıcı videoya anlam veremedi.

"BU OYUNUN ADI NE?"

Görüntü yayıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları, oyunu anlamaya çalışarak "Bu oyunun adını bilen var mı?" sorusunu yöneltti.

YORUM YAĞDI: ADANA MI, NİĞDE Mİ, YENİ BULUŞ MU?

Videonun altına düşen yorumlardan bazıları dikkat çekti:

  • Adana oyunu maalesef.
  • Oyunun adını bilmek istemiyorum.
  • Yeni buluş herhalde, ilk defa görüyorum.
  • Niğde veya Aksaray oyun havası olabilir ama ispatlayamam.
