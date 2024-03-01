Düğüm 4. bölüm ne zaman? Merak edilmekte ve diziyi izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Bergüzar Korel ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Düğüm dizisi ne zaman başladığı merak ediliyor. Peki, Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

DÜĞÜM 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Düğüm 4. bölüm 1 Mart Cuma günü izleyicisi ile buluşacak. Düğüm dizisi yeni bölümleri her hafta izleyicisi ile Amazon Prime platformu üzerinde yayınlanıyor. Buna göre Düğüm 4. bölüm 1 Mart Cuma günü Amazon Prime platformu üzerinden yayınlanacaktır.

DÜĞÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bergüzar Korel'in başarılı gazeteci Neslihan Turan karakterini canlandırdığı dizi, kayıp insanların ve faili meçhul cinayetlerin çözülmesine yardımcı olan güçlü bir profili sunuyor. Ancak Neslihan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır: Kendi oğlu Can'dan bir sınavla karşılaşır.

DÜĞÜM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Bergüzar Korel

Caner Cindoruk

Serkan Altunorak

İbrahim Selim

Erkan Bektaş

Merve Nur Bengi

Demirhan Demircioğlu

Mina Derman

Elif Uslusoy

Itır Esen