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Dudak yemek orucu bozar mı?

Dudak yemek orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de "Dudak yemek orucu bozar mı?" oldu. Peki, Dudak yemek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Dudak yemek orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Dudak yemek orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

DUDAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?

Dudak yemek orucu bozar. Aslında susam tanesinden büyük olan bir parçanın yutulması dahilinde oruç bozulmaktadır. Ayrıca bilerek yutulursa da oruç bozulur. Fakat istemsizce ve susam tanesinden daha küçük bir parça orucu bozmamaktadır.

Dinî kaynaklarda, insan bedeninden kopan parçaların bilerek yutulmasının orucu bozacağına dair örnekler verilir. Dudağın derisi veya etli bölümü de bu kapsama dâhil olduğundan, kasıtlı olarak yutma söz konusu olduğunda oruç ihlali gerçekleşir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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