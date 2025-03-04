Dudak kanaması orucu bozar mı? Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozar mı? Diş eti kanaması, dudak yarası veya ağız içindeki küçük kanamalar, oruç tutan kişiler için endişe verici olabilir. Oruç esnasında bu tür kanamaların nasıl yönetilmesi gerektiği ve kan yutulursa orucun bozulup bozulmayacağı önemli bir konudur. Peki, Dudak kanaması, diş kanaması ve ağız yarasından çıkan kanın yutulması orucu bozar mı? İşte detaylar!

DUDAK KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Hanefîler'e göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/10).

Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla Şâfiîlere göre diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, 1/199-200).

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, 1/141).

ORUÇLUYKEN DİŞ KANARSA NE YAPILMALI?

Oruçluyken diş kanarsa, kanın ağız içinde kalmasına izin vermeden hemen tükürmek gerekir. Ağızda kan birikmesi durumunda kanlı tükürüğü yutmak orucu bozar. Bu nedenle diş kanaması fark edilir edilmez ağızdan kanı çıkarmak önemlidir.