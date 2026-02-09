Haberler

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Güncelleme:
TikTok üzerinden tanıştığı kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen kadın, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı. Genç kadının tüm yüzünü kaplayan dövmeleri programa damga vururken, dövmeleri için, "Herhangi bir anlamı yok; eski hayatıma tövbe ettim." yanıtını verdi.

DÖVMELERİ, HERKESİN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Sosyal medyada kurduğu ilişkinin maddi kayıpla sonuçlandığını anlatan kadının iddiaları kadar, yüzünün neredeyse tamamını kaplayan siyah dövmeleri de hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.

"ESKİ HAYATIMA TÖVBE ETTİM"

Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan genç kadın, dövmelerinin özel bir anlamı olmadığını belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Geçmişine dair radikal bir karar aldığını ifade eden kadın, "Eski hayatıma tövbe ettim" dedi.

