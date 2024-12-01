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Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur?

Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

DONALD DUCK'I İLK SESLENDİREN KİŞİ OLAN CLARENCE NASH'İN BİR DENEME ÇEKİMİNDE YAPTIĞI HANGİ HAYVAN SESİ TAKLİDİ DONALD DUCK'IN SESİ OLMUŞTUR?

A: Keçi

B: Kurbağa

C: Maymun

D: Kaz

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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