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Dolunay ne zaman? Şubat dolunayı hangi burçta?

Dolunay ne zaman? Şubat dolunayı hangi burçta?
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Dolunay ne zaman? Ay'ın en parlak hali olan dolunay evresi, gökyüzü meraklıları ve astroloji tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. 2025 yılının dolunay tarihleri şimdiden merak edilmeye başlandı. Şubat dolunayı özellikle Aslan burcunda gerçekleşeceği için dikkat çekici olacak.

Dolunay, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamen aydınlandığı evredir. Bu evrede Ay, Güneş'in tam karşısında, Dünya ise ikisinin arasında yer alır. 2025 yılı Şubat dolunayının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Birçok kişi, dolunayın ne zaman gerçekleşeceğini ve dolunayın hangi burçta olduğunu araştırıyor. Peki, Dolunay ne zaman? Şubat dolunayı hangi burçta? Detaylar haberimizde...

DOLUNAY NE ZAMAN?

2025'in Şubat dolunayı 12 Şubat 2025 tarihinde saat 16:53'te Aslan burcunda gerçekleşecek. Bu dolunayın burçlar üzerindeki etkileri ve enerjisi, astroloji takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Dolunay, Ay'ın tam olarak Güneş tarafından aydınlatıldığı evredir ve genellikle ayda bir kez gerçekleşir. 2025 yılındaki ilk dolunay 14 Ocak'ta meydana gelmiştir. Bu evreler hem astronomi hem de astroloji açısından önem taşır. Astrolojik olarak dolunay, duygusal yükselmeler, kararların sonuçlanması ve büyük değişimler olarak yorumlanır.

Dolunay ne zaman? Şubat dolunayı hangi burçta?

DOLUNAY TARİHLERİ

2025 yılının diğer dolunay tarihleri ise şöyle sıralanıyor:

14 Ocak 2025

14 Mart 2025

13 Nisan 2025

12 Mayıs 2025

11 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

9 Ağustos 2025

7 Eylül 2025

7 Ekim 2025

5 Kasım 2025

5 Aralık 2025

ŞUBAT DOLUNAYI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Şubat 2025 dolunayı, 12 Şubat'ta Aslan burcunda gerçekleşecek. Bu dolunayın özellikle liderlik, özgüven ve yaratıcılık konularını öne çıkaracağı belirtiliyor. Ayrıca, kişisel ilişkilerde ve duygusal alanlarda daha belirgin etkiler yaratabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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